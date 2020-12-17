Путин напомнил о миллиардах рублей на возврат денег при поездках по России

Президент России Владимир Путин напомнил о важности развития внутреннего туризма и сообщил, что для возврата денег при поездках внутри страны по программе кешбэка предусмотрено 15 миллиардов рублей. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой в четверг, 17 декабря, ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

По его словам, в настоящее время освоены только 1,2 миллиарда рублей. При этом оставшиеся средства не будут перераспределены — не меньшие суммы будут расходоваться в следующем году.

«На мой взгляд, очень важно дать возможность нашим людям путешествовать», — заметил глава государства и подчеркнул, что СМИ следует поддерживать данное направление и чаще сообщать о тех возможностях, которые предоставляют регионы для туристов.

Российский лидер добавил, что крайне важно в сложившихся условиях вкладывать средства в развитие инфраструктуры и поддерживать региональный бизнес. «Вижу людей, которые говорят: так красиво, но нет туалетов, руки негде помыть, питание не налажено, негде пройти», — пояснил он.

Путин также сообщил о том, что в России уже создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом.

Премьер-министр Михаил Мишустин в июле объявил, что правительство вернет россиянам часть денег, потраченных на отпуск внутри страны. В рамках новой программы государство будет компенсировать гражданам поездки по стране стоимостью не менее 25 тысяч рублей в случае приобретения туристических услуг через платежную систему «Мир». Обязательным условием для получения бонуса является присутствие выбранного направления в специальном списке, предложенном ведомством.