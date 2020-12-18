Продюсер скандального ток-шоу совершила самоубийство

Продюсер скандального британского телепроекта The Jeremy Kyle Show («Шоу Джереми Кайла») Наташа Реддикан (Natasha Reddican) свела счеты с жизнью. Как сообщает Daily Mail, 31-летняя телевизионщица испытывала трудности с поиском работы после закрытия ток-шоу.

Реддикан работала продюсером в передаче на протяжении шести лет. Утверждается, что перед суицидом женщина была нетрезва и у нее отменилось запланированное собеседование на новую работу. Тело обнаружил ее возлюбленный в доме пары в городе Солфорд. Следователь подтвердил, что женщина совершила самоубийство.

По словам матери, работа для дочери «была всем». «Когда у нее отняли это (работу — прим. «Ленты.ру») таким неожиданным образом, у нее случился упадок сил и появилась депрессия», — добавила она. Партнер Реддикан, Маккензи Ханафан (Mackenzie Hanafan), объяснил, что ситуация действительно долгое время давила на нее и что она не могла оправиться от произошедшего.

Реддикан потеряла работу, как и многие ее коллеги по шоу, когда программу обвинили в причастности к самоубийству одного из участников, Стива Даймонда (Steve Dymond). Он скончался спустя неделю после съемок. Во время эфира гость пытался убедить свою невесту Джейн Каллаган (Jane Callaghan) в верности, однако потерпел неудачу.

Дневное ток-шоу, в котором ведущий Джереми Кайл разбирает семейные ссоры и споры в студии, транслировалось на британском телеканале ITV с 2005 года. Программа известна драками участников, а также грубым поведением Кайла с гостями. Британскую версию ток-шоу официально закрыли в мае 2019 года.