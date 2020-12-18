Глава UFC оправдал проведение турниров во время пандемии заботой о бойцах

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оправдал проведение турниров во время пандемии заботой об атлетах. Слова функционера приводит BT Sport.

По оценке Уайта, решение прервать проведение ивентов сказалось бы на финансовом положении бойцов. «Ребята потеряли бы 200 миллионов долларов», — пояснил он. Глава промоушена считает, что отказ от длительной паузы в UFC является одним из главных достижений организации в 2020 году.

6 декабря Уайт анонсировал массовые увольнения бойцов из UFC. Он подтвердил уход кубинца Йоэля Ромеро и заявил, что общее число уволенных спортсменов к концу года составит 60 человек.

Во время пандемии UFC проводит местные турниры в Лас-Вегасе на собственной локации UFC Apex. Международные ивенты проходят на острове Яс в Абу-Даби. В обоих случаях на арены не допускаются зрители. UFC не проводил турниров в апреле.

Из-за стремления проводить турниры на фоне пандемии Уайт сталкивался с критикой со стороны прессы. «UFC рискует здоровьем людей. И это не спорное утверждение — это факт. Президент UFC опрометчив в своем упрямстве, отказываясь отложить турниры на следующий месяц», — писал в марте колумнист Bloody Elbow Трент Реинсмит.