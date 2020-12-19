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Песков высказался о самом сложном дне Путина

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У президента России Владимира Путина в целом неспокойная работа, поэтому выделить самый сложный его день в 2020 году трудно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Представитель Кремля указал, что и сам Путин вряд ли ответит на вопрос о своем самом сложном дне. «Тем более год-то весь наполнен нестандартными новостями, мягко говоря», — заметил он.

Накануне, 18 декабря, Песков высказался о жесткости президента России. По его словам, Путин уравновешен, но если говорить о жесткости в рабочем режиме, то ее «иногда хоть отбавляй». В частности, пресс-секретарь напомнил о совещании главы государства с членами правительства, на котором Путин потребовал принять незамедлительные меры, чтобы остановить рост цен на продукты.

Ранее в декабре президент одним словом раскрыл секрет семейного счастья — это любовь. «Это все знают и это понятие универсального характера. Оно должно лежать в основе отношений и в семье, и в отношениях между народами», — заявил он.

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