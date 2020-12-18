Песков ответил на вопрос о жесткости Путина фразой «иногда хоть отбавляй»

Президент России Владимир Путин проявляет жесткость, если этого требует рабочая ситуация, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда», которое цитирует ТАСС в пятницу, 18 декабря.

«Уравновешенность — это одно, президент действительно уравновешен, а если говорить о жесткости в рабочем режиме, то этой жесткости иногда хоть отбавляй»,— сказал он.

Песков напомнил о совещании главы государства с членами правительства, на котором Путин потребовал принять незамедлительные меры, чтобы остановить рост цен на продукты. «Это не то, что он кого-то критикует конкретно из правительства. В сложных ситуациях он может быть одинаково жестким и с работниками своей администрации, и с правительством, и с другими ведомствами», — пояснил Песков.

Говоря о том, почему Путин в данном случае не стал прибегать к другим мерам воздействия, например, к отставкам, Песков заметил, что это зачастую самое простое решение вопроса, но не самое эффективное.

9 декабря Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду по рыночным ценам.