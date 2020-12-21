В США назвали непобедимое оружие России

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс с управляемым боевым блоком «Авангард» непобедим имеющимися у США средствами противоракетной обороны (ПРО), пишет американский журнал The National Interest.

«Как только ракета достигает нужной высоты, блок отделяется и устремляется к цели с ошеломляющей скоростью. Это оружие разгоняется до 27 чисел Маха и способно маневрировать во время полета, что позволяет ему преодолевать самую сложную ПРО, рассчитанную на перехват целей, движущихся по неизменным траекториям», — говорится в публикации.

Другой страной, располагающей подобным оружием, кроме России, называется Китай.

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Таким образом в издании прокомментировали ролик Минобороны России, опубликованный ранее в декабре на YouTube, в котором показана загрузка ракеты «Авангард» в шахту.

В том же месяце телеканал «Звезда» опубликовал ролик, в котором был продемонстрирован внешний вид «Авангарда».

В сентябре президент России Владимир Путин рассказал, что ракетный комплекс «Авангард» создан по инициативе российского конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова, тогда же награжденного орденом Андрея Первозванного.

Впервые об «Авангарде» Путин заявил во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда российский лидер сообщил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука и «идет к цели как метеорит, как огненный шар».