Журналистка рассказала о романе с самым презираемым человеком в США

Журналистка из Нью-Йорка, 38-летняя Кристи Смайт (Christie Smythe) рассказала о романе с бизнесменом Мартином Шкрели, который в настоящее время отбывает наказание в тюрьме. Об этом она рассказала в интервью журналу Elle.

Шкрели — бывший глава фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals. Его называют «самым презираемым человеком в США», поскольку бизнесмен приобрел права на производство противомалярийного препарата Daraprim (пириметамин) и поднял цену в 55 раз — с 13,5 до 750 долларов за таблетку.

По словам Смайт, которая в прошлом работала в информационном агентстве Bloomberg, ради Шкрели она ушла с работы и развелась с супругом. «Я счастлива. Я чувствую, что у меня есть цель», — заверила журналистка. Однако пара не видела друг друга около года из-за ограничений на посещения в тюрьмах в связи с пандемией.

Смайт подчеркнула, что в настоящее время ведет работу над собственным журналистским стартапом из дома в Гарлеме и заверила, что дождется выхода возлюбленного на свободу. Она вспомнила, как впервые встретилась со Шкрели в 2015 году, уже будучи замужем.

«Я сказала Мартину, что люблю его. И он сказал, что тоже любит меня», — рассказала журналистка про одну из встреч в тюрьме. Тогда пара первый раз поцеловалась. Смайт уверяет, что сейчас чувствует себя «как никогда раньше» счастливой. Однако женщина допускает, что Шкрели может использовать ее как «искусный манипулятор» людьми.

В апреле Шкрели пожелал выйти из тюрьмы, чтобы помочь бороться с коронавирусом. Адвокаты просили освободить его на три месяца для помощи в разработке лекарств. В марте 2018-го его приговорили к семи годам тюремного заключения.