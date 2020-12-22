Вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона обвинили в богохульстве. Об этом сообщает Football Italia.

Голкипер употребил богохульное выражение в матче 13-го тура Серии А против «Пармы» (4:0). Федерация футбола Италии (FIGC) начала расследование инцидента. Футболисту грозит дисквалификация на один матч, если вина будет доказана.

Богохульственные ругательства считаются одними из самых серьезных в итальянском языке.

Буффон вернулся в туринский клуб в июле 2019 года. В клубе заявили, что ждали возвращения Буффона и назвали его легендой и символом клуба.

Сезон-2018/2019 Буффон провел в «Пари Сен-Жермен». Клуб при нем выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны. До этого голкипер 17 лет играл за «Ювентус». Вместе с «бьянконери» он 11 раз становился чемпионом Италии. Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году. В текущем сезоне 42-летний Буффон провел пять игр и пропустил два гола.