«Ювентус» вернул Буффона

Вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский «Ювентус». Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с 41-летним голкипером рассчитан на один год. В клубе заявили, что ждали возвращения Буффона и назвали его легендой и символом клуба. «С возвращением домой!» — говорится в обращении пресс-службы.

26 июня сообщалось, что Буффон согласился стать запасным в «Ювентусе». Итальянец станет сменщиком основного вратаря Войцеха Щенсны.

Прошлый сезон Буффон провел в «Пари Сен-Жермен». Итальянец отыграл один сезон за французский клуб, выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны.

До этого голкипер 17 лет играл за «Ювентус». Вместе с «бьянконери» он 11 раз становился чемпионом Италии. Со сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.

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