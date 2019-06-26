Буффон согласился стать запасным в «Ювентусе»

Вратарь Джанлуиджи Буффон согласился вернуться в «Ювентус». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, клуб и 41-летний игрок договорились, что он будет сменщиком основного вратаря Войцеха Щенсны. Отмечается, что возвращение Буффона, вероятно, приведет к тому, что «Ювентус» покинет голкипер Маттиа Перин, переехавший в Турин прошлым летом.

В настоящий момент Буффон является безработным. 5 июня стало известно о его уходе из «Пари Сен-Жермен». Итальянец отыграл сезон за французский клуб и завоевал золотую медаль чемпионата. В услугах итальянца также заинтересованы «Барселона» и «Порту».

За «Ювентус» Буффон играл до конца прошлого сезона. Вместе с «бьянконери» он 11 раз становился чемпионом Италии. Со сборной Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.

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