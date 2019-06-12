В Буффоне увидели замену пережившему инфаркт Касильясу

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в чемпионате Португалии. Об этом сообщает Gazzetta de la Sport.

В услугах 41-летнего голкипера заинтересован «Порту». В Буффоне видят замену испанцу Икеру Касильясу, перенесшему инфаркт. Кроме того, известно о желании самого итальянца выступать в Лиге чемпионов. По итогам чемпионата Португалии команда заняла вторую строчку и примет участие в квалификационном раунде еврокубка.

5 июня стало известно об уходе Буффона из «Пари Сен-Жермен». Итальянец отыграл сезон за французский клуб и завоевал золотую медаль чемпионата. В его услугах заинтересована «Барселона»: каталонцы рассчитывают на Буффона в качестве резервного голкипера.

38-летний Касильяс пережил инфаркт 1 мая. Футболисту стало плохо во время тренировочных занятий. Ему потребовалась срочная операция. После случившегося Касильяс опроверг слухи о завершении карьеры по медицинским причинам.

Буффон известен по выступлениям за туринский «Ювентус». Вместе с «бьянконери» он 11 раз становился чемпионом Италии. Со сборной Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.

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