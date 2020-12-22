Игги Поп удивил фанатов новой песней о коронавирусе

Американский рокер Игги Поп выпустил новую песню, которую посвятил коронавирусу. Об этом он сообщил в Instagram.

Фанаты Игги Попа удивились выходом нового сингла, судя по комментариям к записи. Там же успел отметиться кинорежиссер и близкий друг певца Джим Джармуш. Он оценил песню, назвав ее «отличной».

Свежий сингл о смертоносном заболевании исполнитель назвал Dirty Little Virus. Композиция начинается со слов: «На сцене появляется COVID-19». В ней также поется: «Мир мальчиков и девочек рухнул, дедушка умер, а Трамп получил по заслугам» и «Ей всего 19, но она может убить тебя».

Рокер также опубликовал видеоролик о создании песни. В нем он рассказал, что не хотел создавать глубокое и эмоциональное произведение, а ориентировался на лаконичный стиль журналистики, пародируя газетные заголовки. «Я считаю, что коронавирус стал грандиозным событием в моей жизни и жизни многих, и это длится почти год. Персоной этого года должен быть вирус», — отметил автор.

Последний сольный альбом под названием Free Игги Поп выпустил в сентябре 2019 года.