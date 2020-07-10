Хит Игги Попа The Passenger получил официальный клип спустя 43 года

Хит панк-рок-музыканта Игги Попа The Passenger, выпущенный в 1977-м, спустя 43 года получил официальный клип. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя в ночь на пятницу, 10 июля.

Черно-белый клип представляет собой слайд-шоу с фотографиями Игги Попа, видеокадрами ночной улицы и текстом песни. За 14 часов с момента публикации музыкальное видео собрало 22 тысячи просмотров.

9 июля сообщалось, что клип российских рэп-исполнителей Моргенштерна и Элджея на композицию Cadillac, посвященную их финансовой состоятельности, собрал 2,5 миллиона просмотров за пять часов с момента премьеры.

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