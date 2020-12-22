Адвокат Добровинский ответил Ефремову на письмо с извинениями

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце с участием Михаила Ефремова, ответил осужденному актеру на его извинения. Об этом во вторник, 22 декабря, со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакции письмо адвоката Добровинского, сообщают «Известия».

По данным издания, адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова написал актеру, что полученное письмо с извинениями стало для него приятной неожиданностью. Он выразил уважение сумевшему осознать и публично извиниться за свои ошибки Ефремову и отметил, что в своей работе руководствовался лишь желанием отстоять интересы семьи Захарова и хотел окончательно поставить точку в ситуации, когда богатые и известные граждане остаются без наказания за совершенные преступления.

В конце письма Александр Добровинский пожалел, что именно Ефремов стал виновником аварии, в которой погиб его подзащитный, и пожелал ему с достоинством пережить все случившееся.

14 декабря сообщалось, что актер Михаил Ефремов написал из колонии письмо адвокату Александру Добровинскому, который защищал интересы родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова, и попросил не держать на него зла. В своем обращении осужденный артист признал, что на слушаниях в Пресненском суде Москвы он позволял себе несправедливые высказывания в адрес Добровинского и его коллег.

В настоящее время Ефремов отбывает наказание в белгородской колонии. Оттуда он написал письмо сыну Захарова, в котором просил проявить милосердие и простить его. «После случившейся трагедии не проходит и дня, чтобы я не думал о Сергее. Я ежедневно молюсь за упокой его души», — пишет Ефремов.

Авария с участием российского артиста произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров, впоследствии скончавшийся от полученных травм. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.