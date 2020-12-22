Ефремову на зоне выдали бушлат и шапку-ушанку

Отбывающему наказание в белгородской колонии №4 актеру Михаилу Ефремову выдали теплую спецодежду. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, артиста обеспечили бушлатом темно-синего цвета и синтетической шапкой-ушанкой. Как только закончится карантин, Ефремов сможет позвонить родным по видеотаксомату. Техническая новинка недавно появилась на зоне. Услуга платная — минута разговора стоит семь рублей.

Администрация колонии жалуется на поклонников актера, которые шлют большое количество посылок и писем. Частично их приходится утилизировать либо возвращать адресатам.

Между тем Ефремова пока не спешат назначать заведующим тюремным клубом. После карантина его планируют сначала отправить на пошив одежды или изготовление замков.

Ранее 22 декабря адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце с участием актера, ответил на его извинения. Он выразил уважение сумевшему осознать и публично извиниться за свои ошибки Ефремову.

Авария с участием российского артиста произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров, впоследствии скончавшийся от полученных травм. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы. Позже срок ему сократили до 7,5 лет.