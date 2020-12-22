Российские эксперты обсудили политические итоги года

Российские эксперты приняли участие в круглом столе «2020. Политические итоги года» на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». Модератором дискуссии выступила Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), сообщается на сайте института.

Они обсудили самые важные события 2020 года во вторник, 22 декабря. Одной из главных тем стала пандемия коронавируса.

Первому слово предоставили Валерию Федорову, генеральному директору ВЦИОМ. Он поделился социологическими данными по поводу преобладающих общественных настроений россиян в канун 2021 года и наиболее значимых событий. Гендиректор подчеркнул, что 41 процент опрошенных россиян считают, что Россия прошла через трудности этого года «намного лучше и легче, чем другие страны». Среди значимых событий года граждане перечислили пандемию, военные действия и установление мира в Нагорном Карабахе, а также принятие конституционных поправок. По его словам, главной победой года россияне назвали разработку первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V».

В круглом столе также приняли участие руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации, а также другие эксперты ЭИСИ.

Эксперты выразили мнение, что Россия проходит в целом общемировой кризис легче, чем другие страны. Также они отметили, что в стране нет «ничего похожего на те коронавирусные протесты, которые сотрясают Европу и США, и другие цивилизованные страны».

В завершении Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ подвела общий итог дискуссии. «Борьба с коронавирусом и ключевые события, ценностное самоопределение вокруг Конституции позволило российскому обществу больше сплотиться, проявить больше солидарности и стать, может быть, качественно новой нацией, продемонстрировать более высокие, вынужденные в этой борьбе, более качественные управленческие практические навыки, которые мы видим в том, что говорили в начале про высокую оценку деятельности кабинета Михаила Мишустина, и в работе губернаторов «новой волны», — заключила она.