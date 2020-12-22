Посол России прокомментировал введение США новых санкций

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал введение новых санкций со стороны Вашингтона. Об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

Российский дипломат назвал ограничительные меры против более чем 40 российских организаций и промышленных предприятий деструктивными. Посол отметил, что такие действия подрывают не только экономическое взаимодействие между двумя странами, но и любую положительную перспективу. По его словам, утверждения о том, что российские ведущие организации якобы «подрывают» нацбезопасность США, ничем не обоснованы и являются неприемлемыми.

Антонов также добавил, что в «антироссийском запале» Вашингтон решил не считаться с интересами собственного бизнеса и лишил американские компании возможностей развивать сотрудничество с российскими партнерами в таких перспективных сферах, как гражданская авиация, точное машино- и приборостроение, металлургия.

Ранее Минторг США назвал российские и китайские организации, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами двух стран. В частности, из российских организаций под санкции попали Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс», Рособоронэкспорт, а также корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация. Помимо этого, впервые с 2014 года в списке оказались предприятия «Росатома».

Впервые о том, что Министерство торговли США ввело новые санкции против России, стало известно 18 декабря. Новые ограничения ввели против тех, кто якобы причастен к деятельности, «которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике».