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«Ростех» ответил на новые санкции США

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Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

В государственной корпорации «Ростех» ответили на введение новых санкций со стороны США. Об этом представители «Ростеха» рассказали РИА Новости.

Согласно заявлению компании, очередные ограничения со стороны американских властей станут для «Ростеха» дополнительным стимулом, чтобы еще лучше работать. Также отмечается, что в данных мерах нет ничего нового, и это лишь еще один виток «недружественных действий».

Ранее Минторг США назвал российские и китайские организации, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами двух стран. В частности, из российских организаций под санкции попали Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс», Рособоронэкспорт, а также корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация. Помимо этого, впервые с 2014 года в списке оказались предприятия «Росатома».

Впервые о том, что Министерство торговли США ввело новые санкции против России, стало известно 18 декабря. Новые ограничения ввели против тех, кто якобы причастен к деятельности, «которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике».

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