Президент России Владимир Путин потребовал от нефтяников не хулиганить с россиянами. Так он прокомментировал цены на нефтепродукты в стране. Его слова передает РИА Новости.

«Отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить», — констатировал Путин на встрече с вице-премьером Александром Новаком, который курирует эту сферу. Новак в свою очередь заверил, что разработанный по поручению президента механизм по сглаживанию эффектов влияния мировых цен позволяет держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции. «С нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется», — сказал Путин.

Ранее в декабре Новак говорил, что восстановление мирового спроса на нефть может затянуться и занять два-три года. Восстановление рынка будет более медленным, чем ожидалось, предсказал он.

В свою очередь Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции, объявил, что Россия стала слезать с «нефтяной иглы»: 70 процентов российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов, отметил он. «И если кому-то хочется до сих пор представлять нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований», — добавил Путин, отметив, что зависимость российской экономики от экспорта энергоресурсов остается большой.