Подсчитано количество зрителей UFC в России

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) совместно с исследовательской и консалтинговой компанией Nielsen Sports подсчитали количество зрителей промоушена в России. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно последним результатам, за прошедшие два года число фанатов UFC увеличилось почти на 4,5 миллиона человек. Среди них на семь процентов выросла женская аудитория, следящая за боями. ММА стал пятым по популярности видом спорта в России, обойдя баскетбол, бокс и теннис.

Общий рост фанатской базы UFC отразился и на увеличении числа зрителей прямых трансляций в 2020 году. Число зрителей, посмотревших трансляции боев в этом году, достигло 33,3 миллиона. В частности, турнир UFC 254, на котором выступал россиянин Хабиб Нурмагомедов собрал более 11 миллионов зрителей.

UFC — крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам. Фанатская база UFC состоит из более чем 318 миллионов человек по всему миру, включая 126 миллионов подписчиков в социальных сетях на всех цифровых платформах. Организация проводит более 40 мероприятий в год.

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