Вызвавший Макгрегора блогер привлек внимание ветерана UFC

Кубинский боец смешанного стиля (MMA) Йоэль Ромеро признался, что готов на поединок с YouTube-блогером Джейком Полом. Об этом сообщает Essentially Sports.

43-летний ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ныне представляющий Bellator, обратил внимание на блогера после его заявления о готовности подраться с Конором Макгрегором. «Очень много болтает. Выйди вот со мной, подерись. Пускай народ посмотрит», — заявил Ромеро. При этом кубинец, плохо знающий английский, назвал блогера Джоном Пором.

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Впервые Пол заявил о желании провести поединок против Макгрегора в ноябре после победы в ринге над баскетболистом Нэйтом Робинсоном. Уайт в прессе заявил, что данный поединок невозможен.

Ромеро — бывший претендент на пояс чемпиона UFC. Всего в активе Ромеро 13 побед при пяти поражениях. До перехода в MMA кубинец выступал в вольной борьбе на высоком уровне. В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее Ромеро завоевал серебро.