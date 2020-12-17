Глава UFC допустил бой чемпионки с оскорбившим его YouTube-блогером

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на грубый выпад со стороны YouTube-блогера Джейка Пола, который настаивает на проведении поединка против ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. Об этом сообщает TMZ.

Пол потребовал поединка с Макгрегором после решительного отказа Уайта предоставить такую возможность. В своем обращении блогер оскорбил главу UFC, назвав его «уродливой лысой сучкой».

Уайт признался TMZ, что допускает поединок Пола с чемпионкой UFC Амандой Нунес. «Подумываю дать ей просто надрать ему зад», — заявил функционер.

При этом 15 декабря Пол предложил Макгрегору 50 миллионов долларов за совместный боксерский поединок. Блогер рассчитывает на проведение боя из восьми раундов по три минуты в весовой категории до 84 килограммов с использованием перчаток на 10 унций (0,3 килограмма).

Впервые Пол заявил о желании провести поединок против Макгрегора в ноябре после победы в ринге над баскетболистом Нэйтом Робинсоном. Уайт в прессе заявил, что данный поединок невозможен.