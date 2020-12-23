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Число зрителей «Дома-2» сократилось в разы

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Фото: «Дом-2»

Аудитория реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ сократилась в разы в крупных российских городах с момента начала трансляции передачи в 2004 году. Такие данные предоставила компания Mediascope по запросу РИА Новости.

Отмечается, что число зрителей с мая 2004 года в среднем составляло 2,3 миллиона человек. При этом рейтинг программы (сколько зрителей смотрели в процентах от населения среди целевой аудитории) равнялся 3,6 процента, а доля (от всех зрителей в этот период телеэфиров) — почти 10 процентов.

Однако в 2020 году, по подсчетам до 20 декабря, аудитория реалити составляла всего 634,2 тысячи человек. Рейтинг у проекта зафиксировали на отметке 0,9 процента, а его доля снизилась до 4,9 процента. В результате аудитория сократилась в 3,6 раза.

Больше всего «Дом-2» смотрели в 2005 году. Аудитория равнялась 2,5 миллиона человек, выше были рейтинг и доля (4 и 10,4 процента соответственно). После 2016 года число зрителей у шоу составляло менее 957 тысяч человек.

18 декабря канал ТНТ объявил о завершении «Дома-2» из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей. Последний выпуск запланирован на 30 декабря. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет телепроект регулярно критиковали и пытались закрыть.

Позже появилась информация от источников, что съемки намерены возобновить в 2021 году, но не для телеканала ТНТ. Утверждалось, что 15 февраля участники и ведущие снова начнут участвовать в реалити, а в настоящее время ведутся переговоры о площадке для трансляций. Среди кандидатов упоминались онлайн-кинотеатры, «СТС Медиа» и телевизионный оператор «Триколор».

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