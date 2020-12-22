Стало известно о еще одном претенденте на «Дом-2»

Телевизионный оператор «Триколор» заинтересован в дальнейшем развитии телепроекта «Дом-2», от трансляции которого отказался канал ТНТ. О том, что компания стала еще одним претендентом на «Дом-2», сообщает Tricolor TV Magazine.

Как стало известно изданию, оператор задумался о приобретении прав на трансляцию лучших выпусков «Дома-2». В компании подчеркнули, что готовятся к переговорам.

Решение закрыть шоу с многомиллионной аудиторией в «Триколоре» посчитали стратегически неверным. «Формат реалити-шоу остается популярным, что подтверждается сегодняшними трендами. TikTok-дома и различные блогерские проекты "под одной крышей" с историями взаимоотношений между его участниками — это в определенном смысле трансформация "Дома-2"», — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что переговоры по поводу будущего «Дома-2» ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками СТС Медиа.

Съемки шоу, последний выпуск которого выйдет на ТНТ 30 декабря, намерены возобновить в 2021 году. Утверждалось, что 15 февраля участники и ведущие снова начнут участвовать в реалити, однако пока нет точной информации, где именно его будут показывать. Появлялись слухи о переходе «Дома-2» на канал «Пятница!», но гендиректор Николай Картозия вскоре опроверг их.

ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2» вечером 18 декабря. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года и неоднократно подвергалось критике, депутаты и активисты регулярно требовали закрыть проект.