Финансист назвал препятствия для роста курса рубля

На рост курса российской валюты влияет множество факторов, в том числе ослабление цен на нефть, угроза новых санкций США и пандемия коронавируса. Такие препятствия для укрепления рубля назвал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с агентством «Прайм».

«Для того, чтобы курс вернулся к 65 рублям за один доллар, соответствующим образом должна вырасти цена на нефть, так как котировки остаются основным фактором поддержки российской валюты», — пояснил он.

Финансист добавил, что доллар по 61-63 рубля в начале 2020 года был обусловлен повышением цен на нефть марки Brent. Сейчас, до проведения вакцинации в мире, котировки будут расти медленнее, уверен Тузов. По его мнению, в настоящее время государствам нужно обеспечить безопасность на рабочих местах, чтобы возобновить работу нуждающихся в топливе предприятий.

Эксперт заключил, что в 2021 году цены на топливо могут вырасти. Однако этого будет недостаточно для возвращения к докризисным отметкам.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предсказал котировкам медленный рост. По его словам, на восстановление спроса на топливо потребуется два-три года. В настоящее время спрос на 6-7 миллионов баррелей в сутки меньше, чем до пандемии.