Раскрыта причина отказа Ефремова от нанятого Джигурдой адвоката

Близкий к семье актера Михаила Ефремова источник раскрыл причину отказа артиста от одного из своих адвокатов Андрея Алешкина, которого нанял для него артист Никита Джигурда. Об этом пишет ТАСС.

По его данным, Ефремов снова отказался от юриста из-за нарушения установленных в семье правил общения со СМИ.

Также стало известно, что артист подал жалобу на Алешкина в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу, ее рассмотрит адвокатская палата города.

Ранее Алешкин заявил, что Ефремов отказался от его услуг из-за того, что семья актера не хочет внимания СМИ. Над кассационной жалобой он больше не работает, однако не исключает, что ее тезисы будут использованы другими адвокатами по делу.

22 октября сообщалось, что актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина, которого нанял для него артист Никита Джигурда. По словам Алешкина, он несколько раз встречались в СИЗО с Ефремовым, приносил ему сигареты. Они договорились, что актер извинится перед семьей погибших, отправив им письма. Но за два дня до апелляции Софья, жена Ефремова, неожиданно отказалась от услуг Алешкина, обвинив его в сговоре с защитником потерпевших Александром Добровинским. Позднее, 16 ноября, Ефремов снова подписал соглашение с Алешкиным.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.