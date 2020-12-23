Ефремов снова отказался от своего адвоката

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, снова отказался от своего адвоката Андрея Алешкина. Об этом ТАСС сообщил сам юрист.

«Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремова», — заявил Алешкин. По его словам, семья актера не хочет внимания СМИ. Над кассационной жалобой он больше не работает, однако не исключает, что ее тезисы будут использованы другими адвокатами по делу.

Ранее в декабре Алешкин пожаловался на сложности в деле своего подзащитного. По словам юриста, череда скандалов в СМИ, связанных с Ефремовым, не заканчивается, поэтому от просьбы о помиловании пришлось отказаться. Он заявил, что происходит давление со всех сторон, семья актера препятствует его работе.

22 октября актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина, которого нанял для него артист Никита Джигурда. По словам Алешкина, он несколько раз встречались в СИЗО с Ефремовым, приносил ему сигареты. Они договорились, что актер извинится перед семьей погибших, отправив им письма. Но за два дня до апелляции Софья, жена Ефремова, неожиданно отказалась от услуг Алешкина, обвинив его в сговоре с защитником потерпевших Александром Добровинским.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.