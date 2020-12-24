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Вирусолог назвал причину рекордных цифр по коронавирусу в России

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Основной причиной роста числа заболевших коронавирусом является нарушение защитных мер гражданами, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев. Ее слова передает РИА Новости.

По словам специалиста, рост статистики по заражением COVID-19 — не повод говорить о намечающейся тенденции. «По одному дню сказать сложно, потому что очень варьируются цифры количества зараженных в день», — сказал Скулачев.

Биолог также отметил, что высокие цифры — повод ограничить количество выходов из дома и беречь здоровье.

За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на рекордные 29 935 человек, общее количество инфицированных достигло 2 963 688. Также зафиксирован новый суточный антирекорд по смертности — за сутки умерли 635 зараженных коронавирусом.

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