Нурмагомедову отказали в звании бойца года в MMA

Авторы The Athletic выбрали бойца года в смешанных единоборствах (MMA). Об этом сообщается на сайте популярного издания.

По мнению редакции The Athletic, бойцом, который наиболее ярко проявил себя в уходящем году, стал бразилец Дейвесон Фигереду. Таким образом, издание отказало в звании лучшего россиянину Хабибу Нурмагомедову, который осенью 2020-го в очередной раз защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и возглавил рейтинг организации без учета весовых категорий.

23 декабря The Athletic представил лучший бой по версии редакции. Авторы портала отдали предпочтение противостоянию китаянки Вэйли Чжан и представительницы Польши Йоанной Йенджейчик.

33-летний Фигереду, в отличие от Нурмагомедова, четырежды выходил в октагон в 2020 году. В июле бразилец завоевал пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе, после чего дважды защитил титул. На счету Фигереду 20 побед при единственном поражении.

Нурмагомедов признан «Би-би-си» главной спортивной звездой 2020 года. Осенью он подрался с американцем Джастином Гейджи, одержав 29-ю победу в карьере, после чего заявил о своем уходе из спорта.