Нурмагомедова назвали спортивной звездой года

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назван спортивной звездой года по версии британского телеканала «Би-би-си». Об этом сообщается в Twitter вещателя.

Данная награда вручается спортсменам не из Великобритании, внесшим наибольший вклад в развитие спорта за год. В голосовании Нурмагомедов обошел шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французскую футболистку «Лиона» Венди Ренар и ирландскую боксершу Кэти Тэйлор.

В октябре ESPN признал Нурмагомедова лучшим бойцом MMA планеты вне зависимости от весовых категорий. 32-летний российский спортсмен обошел американцев Джона Джонса и Стипе Миочича.

Нурмагомедов — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. В октябре боец защитил титул в поединке с американцем Джастином Гейджи на UFC 254 и объявил об уходе из спорта.

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