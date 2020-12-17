Глава UFC попробует вернуть Нурмагомедова в MMA

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что попробует вернуть к выступлениям российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Об этом он рассказал в интервью BT Sport.

«Думаю, его отец хотел рекорда в 30 побед, поэтому Хабиб все еще стремится к этому», — посчитал Уайт. Он напомнил, что проведет встречу с российским бойцом в январе. «Я верю, что смогу уговорить его», — добавил глава организации.

14 января сообщалось о планах Уайта встретиться с Нурмагомедовым перед турниром UFC в Абу-Даби. В рамках ивента выступит двоюродный брат российского бойца Умар Нурмагомедов, а в главном поединке сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье. UFC 257 пройдет 24 января 2021 года.

Нурмагомедов объявил об уходе из спорта сразу после победы над американцем Джастином Гейджи на UFC 254 в октябре. Российский боец признался, что ему сложно выступать без поддержки отца Абдулманапа Нурмагомедова. Заслуженный тренер скончался 3 июля.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов организации.