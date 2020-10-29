Тренер Нурмагомедова допустил возвращение бойца

Американский тренер Хавьер Мендес прокомментировал решение своего подопечного российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова покинуть спорт. Об этом сообщает The Sun.

Мендес признался, что для него решение 32-летнего россиянина стало неожиданностью. При этом он допустил, что Нурмагомедов может вернуться к выступлениям.

«Это был очень эмоциональный момент. Время покажет — передумает Хабиб или нет», — добавил Мендес. Кроме того специалист заявил, что не намерен обсуждать с Нурмагомедовым его поступок. «Это не мое дело. Моя работа — тренировать его, любить, когда он захочет снова выступать», — заверил Мендес.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед в 29 поединках.