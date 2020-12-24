Фигура российской олимпийской чемпионки в купальнике взволновала фанатов

Фигура российской олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Маргариты Мамун в купальнике взволновала фанатов. Пост доступен в ее Instagram-аккаунте.

Гимнастка выложила два снимка и предложила подписчикам выбрать более удачный. Большинство пользователей отказались назвать лучшее фото, заметив, что им нравятся оба. «Красотка», «Такая сексуальная и привлекательная!», «Прекрасная!» — написали фанаты.

Мамун завоевала золото в многоборье на Олимпиаде в 2016 году в Рио-де-Жанейро. На счету 24-летней гимнастки также семь золотых медалей чемпионата мира и четыре победы в европейских первенствах.

В сентябре 2017-го спортсменка вышла замуж за российского пловца Александра Сухорукова, а в ноябре того же года объявила о завершении карьеры. У пары растет сын Лев.