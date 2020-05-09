Олимпийская чемпионка рассказала об интригах и расследованиях в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объяснила популярность фигурного катания в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прямой эфир журналистки Марии Командной в Instagram.

По словам Мамун, фигуристы постоянно меняют тренеров, в этом виде спорта также много «интриг и расследований». Кроме того, в фигурном катании постоянно меняются победители, поэтому людям очень интересно смотреть соревнования. В художественной же гимнастике доминируют российские спортсменки.

«Все привыкли, что мы из года в год держим планку: Олимпиады чемпионаты мира. А то, что за этим стоит большая работа и это сложно удержать, никого особо и не интересует», — добавила Мамун.

6 мая две фигуристки из группы тренера Этери Тутберидзе перешли в академию Евгения Плющенко. Сначала стало известно об уходе двукратной чемпионки мира среди юниоров 15-летней Трусовой, затем — 11-летней Вероники Жилиной. Переход вызвал большой резонанс в СМИ и профессиональной среде.

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