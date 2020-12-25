Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными в армии

30 и 31 декабря будут выходными днями в российской армии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Его слова передает РИА Новости.

Шойгу также объявил рабочими днями 26 декабря и 16 января.

Министр обороны объяснил решение тем, что 2020 год был трудным и не раз испытывал «Вооруженные силы РФ на стойкость». Шойгу добавил, что военные много работали, зачастую на пределе возможностей.

Он подчеркнул, что в войсках должен быть обеспечен необходимый уровень боевой готовности и дисциплины.

Российские регионы массово объявляют 31 декабря нерабочим днем. Некоторые из них начали делать это после того, как президент Владимир Путин поддержал соответствующее предложение «Единой России». На данный момент 31 декабря выходным объявили более 70 регионов, в том числе Москва и Подмосковье.