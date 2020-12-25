Попрощавшаяся с «висячим» животом визажист купила матери элитную квартиру

Один из самых популярных в России визажистов, которая решилась на операцию и попрощалась с «висячим» животом, Гоар Аветисян, купила для своей матери квартиру в элитном районе Москвы. Сделка обошлась предпринимательнице в 40 миллионов рублей. Об этом сообщает Starhit.

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Аветисян сняла на видео момент вручения подарка и опубликовала запись в Instagram. Визажист заявила, что отдала за недвижимость все сбережения и решилась на такой поступок после того, как несколько лет назад ее мать поделилась с ней последними накоплениями. По данным издания, квартира площадью 130 квадратных метров находится в центральном районе столицы. Как пояснила Аветисян, ее мать давно мечтала переехать туда. Визажист отметила, что дом уже сдан, поэтому в скором времени в квартире начнут делать ремонт.

Аветисян рассказала, что долго готовилась к вручению подарка и поехала с матерью в квартиру, несмотря на плохое самочувствие. Несколько дней назад она сделала коррекцию живота, груди и бедер. После операции визажист поблагодарила подписчиков за поддержку и уточнила, что довольна результатом.

В ноябре 2020 года российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что свои первые накопления она потратила на квартиру для своей матери, а спустя время задумалась о покупке для нее дачи за границей — в Испании или Италии. По словам артистки, она предпочитает дарить близким осмысленные подарки, такие как недвижимость.

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