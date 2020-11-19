Водонаева рассказала о своих квартирах

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала подписчикам в Instagram о своей недвижимости. Она поделилась этой информацией, когда отвечала на вопросы в сторис своего аккаунта.

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Один из подписчиков решил узнать у Водонаевой, во что она вкладывает деньги. Блогер отметила, что предпочитает инвестировать в недвижимость, и назвала такой подход «отголосками советского воспитания». Водонаева поделилась, что на данный момент владеет домом в Подмосковье и тремя квартирами, две из которых находятся в Геленджике, а другая — в Одинцово Московской области.

Водонаеву также спросили о подаренной ей квартире в Санкт-Петербурге. Однако телеведущая заявила, что не имеет к ней отношение, так как жилплощадь принадлежит ее второму бывшему мужу. По словам Водонаевой, она оборудовала там ванную комнату и гардеробную и помогла супругу с мебелью, но теперь не считает такой поступок правильным. «Сейчас я бы так уже не поступила. Дура была», — написала Водонаева.

Ранее в ноябре украинская певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала о новой квартире площадью 200 квадратных метров за 58 миллионов рублей. Жилплощадь «с невероятным видом» находится в центральном округе Москвы. Артистка отметила, что приобрела недвижимость в ипотеку и каждый месяц отдает за нее 430 тысяч рублей.

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