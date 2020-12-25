Российский актер Павел Прилучный впервые высказался о драке в ночном клубе, отреагировав на заявления избившего его владельца заведения Владимира Семенова. Мнением о произошедшем он поделился с подписчиками в Instagram.

В публикации актер отметил, что данное сообщение будет его первым и последним комментарием по поводу драки в клубе. Он объяснил это тем, что не готов разъяснять каждую новость о случившимся.

«Желание человека спасти свою репутацию и свободу любой ценой, даже так парадоксально, искажая факты через желтую прессу, наверное, можно понять», — рассказал Прилучный.

Артист посоветовал подписчикам не доверять всей информации в интернете о произошедшем. Он также напомнил, что в инциденте должны разобраться соответствующие органы.

Ранее сообщалось, что Прилучного избил владелец калининградского ночного клуба «Завод» Владимир Семенов. Бизнесмен отрицает это. Он утверждает, что актер, находясь в нетрезвом состоянии настаивал на спарринге. Защищаясь, владелец заведения ударил его, после чего артист упал.

В ночь на 23 ноября стало известно о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова, у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Прилучный заявлял, что упал и ударился головой.