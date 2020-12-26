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Из-за армии молодой россиянин вылез в окно и привлек внимание полиции

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россиянин залез на окно и угрожал убить себя из-за нежелания идти в армию, инцидент произошел в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 26 декабря.

Накануне в сети распространись видео с молодым человеком, который рисковал жизнью, забравшись на окно. В подписи к видео сообщалось, что мужчина находится на 18-м этаже дома, угрожает самоубийством и кричит по телефону, что не хочет идти в армию.

Местные жители вызвали полицию. После прибытия правоохранителей 19-летний гражданин вернулся в квартиру, его доставили в отдел полиции. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В конце июля сообщалось, что в России резко выросло число призывников, уклоняющихся от службы в армии. Молодые люди чаще всего симулируют болезни, но также используют и другие способы избежать воинской повинности.

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