Российский блогер назвал бывшего депутата тварью и заинтересовал прокуратуру

Российский блогер Александр Степанов назвал крупнейшего застройщика Карелии, бывшего депутата Заксобрания региона Николая Макарова «той еще тварью». Делом заинтересовалась прокуратура — Макаров потребовал призвать журналиста к административной ответственности. Об этом пишет «Горизонтальная Россия».

Степанов написал пост во «ВКонтакте» о том, что на строящейся Белопорожской ГЭС вновь прорвало дамбу и ее пуск опять откладывается. «А кто строитель? Коля Макаров. Один из главных спонсоров карельской "Единой России". Типичный "эффективный" собственник. Тварь еще та...» — возмутился блогер.

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Степанов и до этого неоднократно критиковал деятельность компании «КСМ», гендиректором которой является Макаров. Оба раньше были коллегами на момент работы в карельском парламенте, но идеологически остались оппонентами. «Как у коммуниста, настоящего, не зюгановского, у меня с единороссом Николаем Ивановичем Макаровым очень плохие отношения», — отметил журналист.

Теперь ему вменяют высказывание оскорблений в соцсети. Степанов намерен прийти в прокуратуру и дать объяснения, однако подчеркивает, что слово «тварь» многозначное и оно юридически не может считаться обидным.

«Тварь — это изначально в русском языке то, что сотворено. Макарову сотворен имидж, что он такой великий хозяйственник. А на самом деле, вот хотя бы Белопорожскую ГЭС возьмите. Ну ведь там проблем очень много с ее достройкой», — добавил блогер. Связаться с Макаровым на момент публикации изданию не удалось.