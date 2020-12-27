Назван лучший футбольный тренер XXI века

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил награду Globe Soccer Awards как лучший тренер XXI века. Об этом сообщается в Twitter премии.

Лучшим специалистом 2020 года назван немец Ханс-Дитер Флик, возглавляющий «Баварию». Он опередил соотечественника Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и итальянца Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».

Стать лучшим тренером XXI века, помимо Гвардиолы, могли еще три специалиста. Это француз Зинедин Зидан («Реал»), португалец Жозе Моуринью («Тоттенхэм») и Алекс Фергюсон. Шотландец наибольших успехов добился с «Манчестер Юнайтед».

Гвардиола, помимо «Манчестер Сити», также работал с «Баварией» и «Барселоной». Он завоевал 29 титулов, среди которых восемь побед в национальных чемпионатах и две — в Лиге чемпионов.