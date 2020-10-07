«Манчестер Сити» потерял 7 миллионов подписчиков в Twitter за несколько часов

Официальный аккаунт «Манчестер Сити» в Twitter за несколько часов потерял около семи миллионов подписчиков. Об этом сообщает Eurosport.

Утром в среду, 7 октября, страница клуба оказалась заблокирована, днем аккаунт снова стал доступен. После разблокировки число подписанных на «Сити» пользователей сократилось с 8,5 до 1,6 миллиона. Этот факт породил в сети слухи о том, что сотрудники SMM-отдела «горожан» накручивали подписчиков.

В «Манчестер Сити» произошедшее объяснили техническим сбоем. Сейчас количество подписчиков аккаунта английской команды снова составляет 8,5 миллиона.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» набрал четыре очка в трех матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Хосепа Гвардиолы располагается на 14-м месте. Прошлый чемпионат «горожане» завершили на второй позиции.