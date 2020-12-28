Заразившегося коронавирусом ульяновского губернатора госпитализируют

Заразившийся коронавирусом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о своей госпитализации в местную больницу. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 28 декабря.

«Буду лечиться в ЦГКБ Ульяновска. Состояние удовлетворительное», — отметил он.

О диагнозе главы региона стало известно на прошлой неделе. Морозов рассказывал, что из симптомов у него есть кашель и температура.

18 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что заразился коронавирусом. Он также сообщил, что врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у многих глав российских регионов. Так, 7 декабря положительный тест получил губернатор Амурской области Василий Орлов. В ноябре заразились губернаторы Владимирской области, Камчатского края, Пензенской области.