Губернатор Ульяновской области заразился коронавирусом

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Днем ранее 61-летний политик ушел на самоизоляцию в связи с плохим самочувствием — у него температура и кашель.

Морозов возглавил Ульяновскую область в 2005 году. После отставки белгородского губернатора Евгения Савченко он стал рекордсменом по продолжительности руководства регионом среди действующих губернаторов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Ульяновской области за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 34 622 человека. По этому показателю регион занимает 12-е место в стране. За время эпидемии в Ульяновской области 452 человека умерли, 31 576 пациентов выздоровели.