Единственный российский губернатор времен Ельцина ушел в отставку

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, единственный из действующих глав регионов занимавший свой пост со времен президентства Бориса Ельцина, ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Сегодня губернатор Белгородской области Евгений Савченко провел рабочую встречу с руководителями органов власти региона. В ходе совещания он представил присутствующим Дениса Буцаева, который был назначен первым заместителем губернатора области», — говорится в сообщении. Уточняется, что Савченко также написал заявление на имя президента Владимира Путина.

22 сентября планируется рассмотреть вопрос о наделении бывшего главы области полномочиями сенатора от регионального законодательного собрания в Совфеде.

Савченко руководил Белгородской областью с 1993 года. Он дольше других глав региона занимал свой пост, а в 2018 году стал единственным губернатором времен Ельцина.

Назначенный вице-губернатором Белгородской области Буцаев с 2013 года работал советником губернатора Московской области, однако в 2018-м покинул правительство региона. После этого он стал директором госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО). Его уволили в 2019 году.