«Лестер» ушел от поражения в матче АПЛ и вышел на второе место

«Лестер» на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в понедельник, 28 декабря, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда хозяев Уилфрида Заа точным ударом ответил полузащитник «лис» Харви Барнс. Лестер благодаря ничьей вышел на второе место.
«Лестер» набрал 29 очков и вышел на второе место в чемпионате. В активе «Кристал Пэлас» 19 очков, клуб занимает 13-ю позицию.
«Лестер» в следующем туре 3 января на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Кристал Пэлас» днем раньше на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».