Напившегося водки и снесшего забор аэропорта на БМП российского солдата наказали

Солдата Александра Жеребцова, который напился водки и вместе с товарищем снес забор аэропорта на боевой машине пехоты (БМП) в Волгоградской области, наказали, лишив водительских прав и оштрафовав на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда.

Согласно материалам дела, через пять часов после произошедшего в организме ефрейтора Жеребцова обнаружили «содержание абсолютного этилового спирта в концентрации 0,71 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха». Он рассказал военному прокурору гарнизона, что выпивать начал еще до того, как сел в БМП, а продолжил уже за штурвалом.

БМП нужно было передислоцировать из одной части в другую. По одной из версий, пьяный военный с товарищем отстали от колонны и решили сократить путь, но заблудились и заехали на территорию аэропорта, снеся на своем пути забор.

В результате ефрейтора Жеребцова лишили права управлять не только военными, но и гражданскими транспортными средствами. Согласно материалам дела, он нарушил пункт 2.7 Правил дорожного движения, согласно которому водителю запрещается управлять транспортным средством в нетрезвом состоянии. Его товарища к административной ответственности решили не привлекать.

О произошедшем стало известно в октябре. В сети было опубликовано видео, на котором заметно, как БМП приближается к бетонному забору с колючей проволокой, пробивает его и въезжает на закрытую территорию. Сверху на боевой машине в это время стоят два человека.