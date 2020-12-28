Нетрезвый россиянин решил согреться и устроил пожар

Житель деревни Вознесенье Архангельской области устроил пожар после того, как решил согреться в своем деревянном доме и подключил для этого масляный обогреватель. По словам очевидцев, россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «ARH112 Безопасность Архангельской области».

По данным спасательной службы, инцидент произошел в частном доме на улице Центральной. Возгорание заметили местные жители, которые вскоре сообщили о случившемся пожарным. Бригаде специалистов удалось удержать огонь в пределах одной комнаты и потушить очаг. В итоге хозяин не пострадал, однако теперь ему придется провести в доме ремонт.

Пожарные отметили, что причиной аварии мог стать удлинитель, который не выдержал нагрузки после подключения к обогревателю. По словам спасателей, ситуацию усугубил образовавшийся в комнате беспорядок — нетрезвый владелец фактически превратил помещение в свалку, так как складировал там старую одежду, мебель и другие вещи.

В октябре 2020 года хозяйка дачи в садоводческом товариществе «Дружба» в Нижнем Тагиле решила согреться и, включив обогреватель, сожгла летнюю кухню. В итоге пожар уничтожил часть кровли и задел перекрытия. Прибывшим на место аварии пожарным понадобился час, чтобы ликвидировать возгорание.

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