Соловьев вышел в эфир в редкой толстовке люксового бренда за 125 тысяч рублей

Ведущий «России 1» Владимир Соловьев появился в эфире авторской передачи «Соловьев LIVE» в редкой толстовке грузинского дизайнера Демны Гвасалии. На опубликованный в YouTube-канале выпуск шоу обратил внимание фотограф и блогер Сергей Калюжный.

Журналист снялся в худи люксового бренда Vetements красного цвета с желтым изображением серпа и молота. По словам автора поста, всего в 2016 году было выпущено 50 таких худи, цена каждой составляла 770 долларов (56 тысяч рублей).

Отмечается, что в 2020 году упомянутую одежду продают на сайтах онлайн-ретейлеров за 1700 долларов (125 тысяч рублей).

Ранее в декабре основатель модного дома Vetements, грузинский модельер Демна Гвасалия, создал одежду с нецензурным описывающим 2020 год словом. Капсульная коллекция, состоящая из футболки и толстовки черного цвета, создана специально для интернет-магазина авангардных дизайнеров SV Moscow и выпущена лимитированным тиражом 100 экземпляров.