Российская модель приняла участие в показе грузинского дизайнера в Париже

Российская модель Даша Шевик приняла участие в показе испанского модного дома Balenciaga, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

Отмечается, что вместо традиционного шоу был проведен онлайн-показ: манекенщицы прошлись по ночным улицам Парижа в одежде марки в прямом эфире. Трансляция началась 4 октября и продолжалась более 12 часов, ее запись опубликована в соцсетях бренда. На размещенных кадрах участницы идут по городу и поют песню Sunglasses At Night музыканта BFRND.

Так, например, Шевик сняли в оранжевом костюме свободного кроя, состоящего из рубашки с коротким рукавом и шорт длиной до колена, а также меховых босоножках на каблуке с черными гетрами. Из аксессуаров на россиянке — крупные серьги, колье и солнечные очки. В руках девушка держит меховой клатч.

Фото опубликовано @dasha_shevik

Даша Шевик — российская модель, которая родилась в Челябинске и переехала в Нью-Йорк. Помимо показа модного дома Balenciaga, креативным директором которого является грузинский дизайнер Демна Гвасалия, она также продефилировала в шоу таких брендов, как Marc Jacobs, Sies Marjan и Y/Project.

Ранее в сентябре супермодель Алеся Кафельникова прошлась по подиуму во время показа французского бренда нижнего белья Etam. Ее запечатлели в блестящих брюках, облегающих сапогах на каблуках и кружевном бюстгальтере-бралетте черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее грудь.